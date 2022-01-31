Войти | Зарегистрироваться
18:43

понедельник,
31 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ рассказал, что такое смертный грех

31.01.2022 / 17:55
Священник УПЦ рассказал, что такое смертный грех
Источник: Центр информации УПЦ
Смертные грехи называются так, потому что, отпадение человеческой души от Бога - это смерть души

Даже для согрешивших смертным грехом остается возможность спасения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом клирик столичного храма святителя Иоасафа Белгородского протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Смертные грехи называются так, потому что, отпадение человеческой души от Бога - это смерть души. Без благодатной связи со своим Создателем душа мертвеет, стает не способной к переживанию духовной радости ни в земной жизни человека, ни в посмертном своем существовании. И не так уж важно, на сколько категорий разделяются эти грехи - на семь или на восемь», - объяснил отец Андрей.

По его словам, гораздо важнее помнить о той страшной опастности, которую таит в себе любой такой грех, и всячески стараться избегать этих смертоностных ловушек.

«А еще, знать, что даже для согрешивших таким грехом остается возможность спасения», - добавил священник.

Иерей Андрей Кобылецкий привел слова святителя Игнатия Брянчанинова: «Впадаючий у смертний гріх нехай не впадає у відчай! Нехай вдається до лікарського покаяння, до якого закликається до останньої хвилини його життя Спасителем, який сповістив у Святому Євангелії: віруючий у Мене, якщо й помре, оживе (Ін 11:25). Але тяжко перебувати у смертному гріху, тяжко - коли смертний гріх обернеться в навичку!»

«Преподобный Исаак Сирин сказал еще определеннее: «Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного», - подчеркнул священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, грех
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.