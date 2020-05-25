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В УПЦ объяснили, какие грехи называют смертными

25.05.2020 / 13:26
В УПЦ объяснили, какие грехи называют смертными
Иероним Босх. Мадрид, музей Прадо Источник: Центр информации УПЦ
Андрей Музольф объяснил, почему такие грехи называются смертными

Смертные грехи отдаляют людей от Бога и ведут к духовному умиранию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«По словам святителя Феофана Затворника, смертный грех – это тот грех, который отнимает у человека его нравственную жизнь. К таким грехам можно отнести все то, что отдаляет нас от Бога, лишает нас Его спасительной благодати и таким образом создает в нашей душе, по слову того же святителя, некий иной источник нравственной жизни – жизни без Творца», - рассказал Андрей Музольф.

Он объяснил, почему такие грехи называются смертными.

«Совершая грех, человек преступает Божественную заповедь, чем обрекает себя на духовную смерть, а потому любой наш грех – это действие против Бога, которое, так или иначе, ведет нас к духовному умиранию. Святитель Григорий Палама говорил, что в мире существует две смерти: телесная – как разлучение тела и души, и душевная – как разлучение души с Богом, причем вторая – намного опаснее первой, так как человек навечно лишает себя общения со своим Творцом.

Согласно православной аскетике, к смертным грехам относят следующие страсти: гордость, зависть, чревоугодие, блуд, гнев, алчность и уныние. Именно эти грехи, по представлению христианских подвижников, оказывают на душу человека особую пагубность», - отметил преподаватель Киевской духовной академии.

Он напомнил слова преподобного Исаака Сирина: «пред Богом нет ни одного греха непростительного, потому что Он всегда готов прощать нам наши согрешения, если мы в них искренне каемся. И только один грех Господь не сможет нам простить – тот грех, в котором мы не раскаемся».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, грех
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