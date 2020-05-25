Митрополит Антоний пояснил, как патриотизм может превратиться в фашизм

Истинный патриотизм и любовь к своей стране под влиянием греховных чувств могут перерастать в ксенофобию, этническую вражду и даже фашизм.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Патриотизм, как и любое чувство человека, может претерпевать духовные искажения. Фашизм или нацизм рождается тогда, когда любовь к собственному народу превращается в ненависть по отношению к другим народам, когда национальные чувства становятся причиной ксенофобии, этнической вражды или идеи национальной исключительности. Это означает, что грех исказил патриотизм и природные национальные чувства. С христианской точки зрения это означает победу греховной гордыни над искренней любовью к ближнему», - пояснил владыка.

При этом митрополит Антоний отмечает, что Украинская Православная Церковь поддерживает и развивает в своих верующих истинно христианский патриотизм.

«Православная Церковь всегда поддерживала в своих верных любовь к Родине, всегда лелеяла христианский патриотизм. Украинская Православная Церковь в основах социальной концепции подчеркивает, что православный христианин призван любить свою Родину, беречь и развивать национальную культуру, народное самосознание. Наша Церковь говорит о том, что любовь к родной земле должна проявляться в защите Родины от врага, в труде на благо Отечества, в заботе об упорядочении народной жизни», - подчеркнул митрополит Антоний.