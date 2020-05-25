Сегодня представители УПЦ станут гостями медиапроекта «Люди»

Представители Украинской Православной Церкви станут гостями международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tv.112.ua, программа начнется сегодня в 15.15.

В программе, которую ведут телерадиоведущий Сева Новгородцев, обозреватель Юрий Молчанов, журналист Светлана Крюкова и рок-музыкант Олег Карамазов, рассмотрят взаимоотношения верующих и государства. По теме взаимодействия с госорганами выступит протоиерей УПЦ Виктор Земляной.

Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, диакон УПЦ Ростислав Валихновский расскажет об охране здоровья в период пандемии коронавируса.

Также темами обсуждения станут кадровая политика Президента Украины, вопросы экономики, здоровья людей, вызовов, связанных с эпидемиями, взаимоотношений гражданина и государства в новом послекарантинном мире.