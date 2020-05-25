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Сегодня представители УПЦ станут гостями медиапроекта «Люди»

25.05.2020 / 13:50
Сегодня представители УПЦ станут гостями медиапроекта «Люди»
112.ua Источник: Центр информации УПЦ
Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, диакон УПЦ Ростислав Валихновский расскажет об охране здоровья в период пандемии коронавируса

Представители Украинской Православной Церкви станут гостями международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tv.112.ua, программа начнется сегодня в 15.15.

В программе, которую ведут телерадиоведущий Сева Новгородцев, обозреватель Юрий Молчанов, журналист Светлана Крюкова и рок-музыкант Олег Карамазов, рассмотрят взаимоотношения верующих и государства. По теме взаимодействия с госорганами выступит протоиерей УПЦ Виктор Земляной.

Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, диакон УПЦ Ростислав Валихновский расскажет об охране здоровья в период пандемии коронавируса.

Также темами обсуждения станут кадровая политика Президента Украины, вопросы экономики, здоровья людей, вызовов, связанных с эпидемиями, взаимоотношений гражданина и государства в новом послекарантинном мире.

Источник: Inpress.ua
люди, УПЦ
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