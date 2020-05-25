Митрополит Антоний рассказал о реальных случаях коронавируса и о войне с УПЦ

Случаи массового заражения коронавирусом во время пандемии происходили во многих учреждениях закрытого типа, однако особое внимание заострялось на монастырях Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, это отметил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Мы должны признать, что действительно произошли случаи массового заражения в нескольких православных монастырях на территории Украины, России и Беларуси. Пострадало также и духовенство. На эти случаи обращали особое внимание средства массовой информации, и в общественном сознании сложилось впечатление, что именно монастыри и церкви являются главными очагами эпидемии. Однако случаи массового заражения были и в общежитиях, и в детских интернатах, и в других учреждениях закрытого типа. Например, недавно была ужасная новость о заражении более 80 человек в одном только детском интернате Киева», - сказал он.

Владыка отметил, что спецификой инфекционных болезней является их быстрое распространение в закрытом пространстве.

«Монастыри являются центрами паломничества, туда всегда приезжает много туристов, поскольку в монастырях совершаются богослужения, которые привлекают людей. По введению карантина в Украине не было запрета на богослужения, и в этот первый период карантина, к сожалению, болезнь достигла монастырей. А потом уже в монастырской среде, где монахи ведут общие молитвы и общие трапезы, вирус быстро распространился. Как только стало известно о первых случаях заражения в Киево-Печерской лавре, монастырь сразу же перешел на закрытый режим совершения богослужений. Благодаря Богу, сегодня уже большинство из тех, кто заболел – выздоравливают. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь трех монахов нашей Лавры. Для всех нас это важный урок: мы недооценили угрозу, которая возникла перед всем нашим обществом, и теперь все мы – и Церковь, и общество в целом, должны учиться жить в новых реалиях».

Митрополит Антоний также обратил внимание на то, что во многих СМИ, говоря о заболеваемости COVID-19, особый акцент делали на Украинской Православной Церкви.

«В некоторых СМИ говорили в основном о заболеваемости в монастырях и парафиях УПЦ, не вспоминая о других конфессиях. Поэтому мы должны с сожалением констатировать, что продолжается борьба с Украинской Православной Церковью, и некоторые журналисты под заказ даже эту болезнь использовали для борьбы с нашей Церковью», - сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.