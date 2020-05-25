В депутатской группе Давыденко отвергли версию его самоубийства

Об этом депутат заявил в комментарии hromadske.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", — сообщил он.

Напомним: Валерий Давыденко победил на выборах в Верховную раду в 2014 году в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно прошел в Раду.

23 мая депутата нашли мертвым в своем офисе с огнестрельным ранением в голову. По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

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