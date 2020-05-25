Епископ УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления слепорожденного

Текущая неделя посвящена упоминанию об исцелении Христом слепорожденного человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, глава представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) объяснил, чему учит верующих это евангельское чудо.

«Евангелие рассказывает нам о многочисленных чудесах, которые во время земной проповеди совершил Господь. Среди них - воскресение мертвых, преумножение хлебов, хождение по воде и тысячи исцелений от различных болезней. […] Почему же на возвращение зрения слепорожденному мужчине Церковь обращает особое внимание? Явной причиной этого является подтверждение того факта, что Спаситель действительно является Обладателем этого мира и Творцом всего. Но кроме нее есть и такие причины, очевидность которых становится понятной не сразу. Именно на такой стороне чуда давайте остановим наш взгляд», - рассказал епископ Виктор.

Владыка напомнил, как именно произошло исцеление.

«Так, с евангельского рассказа мы узнаем, что Христос возвращает зрение слепорожденному не просто Своим словом, хотя и мог это сделать, а из-за использования определенной смеси. В Евангелии от Иоанна читаем: «Сия рек, плюну на землю, и сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением слепому, и рече ему: иди, умыйся в купели Силоамсте, еже сказается послан. Иде убо и умыся, и прииде видя »(Иоанна 9, 6-7). То есть, слепой получает исцеление через грязь. И здесь возникает вопрос: почему именно таким образом Спаситель исцеляет слепого от рода человека?», - спрашивает он.

Архиерей объяснил смысл известного выражения.

«Существует известное выражение, которое звучит так: «Через тернии - к звездам!». Его смысл понять нетрудно: чтобы достичь значительных результатов, человек должен пройти через серьезные испытания и невзгоды. Наша жизнь построена так, что только потрудившись и пройдя через «тернии», мы начинаем ценить то, что получаем.

С другой стороны, это выражение дает нам возможность лучше понять чудо исцеления слепорожденного. Ведь и в нашей жизни случается много проблем, и мы часто барахтаемся в «грязи» тяжелого труда и различных неприятностей. Нам кажется, что все наши усилия бесполезны, а вокруг ничего, кроме темноты, нет. Мы убеждаем себя в том, что наша жизнь - это сплошная сеть невзгод и разочарований. Однако, в подобной ситуации важно не отчаиваться, не сетовать на Бога, а постараться понять, что вся эта условная «грязь» и «болото», которые окружают нас, является той спасительной «смесью», которую использует Господь, чтобы совершить по отношению к нам Свою благую волю, и вернуть нам настоящее душевное зрение - способность видеть Его всемогущество»,- отметил епископ Виктор.

Иерарх УПЦ подчеркнул, что Бог не спасает человека без его желания.

«Еще одна вещь, которую стоит подчеркнуть: Иисус Христос повелел слепому пойти и умыться в купальне от грязной «смеси». В символическом смысле этот аспект чуда указывает на то, что и от нас Господь требует определенных действий, а прежде всего - чистоты. Иными словами, как говорил святитель Афанасий Великий - «Бог не спасает нас без нас», а все проблемы и трудности превращаются в чудо присутствия Божия в нашей жизни при нашей духовной и нравственной чистоте.

В первую очередь, рассказ об исцелении слепорожденного указывает на благой Промысел Божий, а во вторую - на необходимость собственных усилий на пути к совершенству. А самое главное - эта евангельская история учит, что прозрение начинается тогда, когда мы становимся на путь выполнения Божиих повелений. Ведь только в этом случае мы можем наполнить нашу жизнь главным содержанием - Истиной, какова Сам Христос», - подытожил владыка Виктор.