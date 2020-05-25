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Рядом с телом депутата Давыденко нашли пистолет — Офис генпрокурора

25.05.2020 / 11:46
Рядом с телом народного депутата Алексея Давыденко найден пистолет. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По предварительным данным, 23 мая 2020 года в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Осмотр места происшествия производился с участием представителей прокуратуры города Киева и Офиса Генерального прокурора. Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств. Досудебное расследование будут проводить следователи Главного управления Нацполиции в г. Киеве за процессуального руководства прокуратуры города Киева.

Начато уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Тем временем советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в своем Facebook сообщил, что предварительная версия смерти депутата Давыденко - самоубийство.

"МВД Украины подтверждает факт гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко от огнестрельного ранения головы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Полиции Киева", - сообщил он.

На месте происшествия лично находился глава ГУ НП в г.Киеве Андрей Крищенко.

"Предварительная версия - самоубийство. Все подробности позже", - сказал он.

Напомним, 23 мая Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе с огнестрельным ранением в голову. По факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Источник

убийство, Киев, Давыденко
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