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Зеленский обратится с ежегодным посланием к ВР 1 декабря

23.11.2021 / 15:56
Зеленский обратится с ежегодным посланием к ВР 1 декабря
Президент Владимир Зеленский обратится с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 1 декабря.

Соответствующее предложение Президента председателю парламента Руслану Стефанчуку опубликовал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, передают Українськi Новини.

"В соответствии со статьей 106 Конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года Послание Президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в письме главы государства.

Согласно законодательству, ежегодное послание Президента к парламенту зачитывается при обычных обстоятельствах до 31 марта.

Напомним, в воскресенье, 21 ноября, в день восьмой годовщины начала Революции достоинства, в центре Киева прошли шествие и митинг под Офисом Президента, где протестующие потребовали от Президента Владимира Зеленского уволить главу его Офиса Андрея Ермака.

Ранее бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что приказ о переносе операции по задержанию членов частной военной компании "Вагнера" руководитель Офиса Президента Андрей Ермак от имени Зеленского.

Верховная Рада, Зеленский
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