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Николай Тищенко в Харькове проконтролировал объединение Элетротяжмаша и Турбоатома

23.11.2021 / 16:07
Николай Тищенко в Харькове проконтролировал объединение Элетротяжмаша и Турбоатома
Заместитель главы фракции «Слуга Народа», глава межфракционного депутатского объединения «Энергоэффективная Украина» Николай Тищенко вместе с командой депутатов посетил стратегическое предприятие Харькова "Украинские энергетические машины".

В ходе визита он заявил, что спасти два промышленных гиганта «Турбоатом» и «Электротяжмаш», объединив их в единое акционерное общество «Укрэнергомашины», удалось благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, работе МФО «Энергоэффективная Украина» и совместной работе депутатов.

«Это большая победа для всей Украины. Потому что мы сохранили рабочие места, зарплаты и главное контракты. Когда говорят, что государство не умеет пользоваться своим имуществом - это не правда. "Украинские энергетические машины" тому пример. Чистый доход от реализации продукции в текущем году ожидается на уровне 2 млрд 91 млн грн. Речь идет о производстве и отгрузке 15 единиц энергетического оборудования», - отметил глава МФО Николай Тищенко.

Николай Тищенко и Виктор Субботин

В ходе визита депутаты также ознакомились с производственными мощностями цехов предприятия, пообщались с работниками. Также депутатам продемонстрировали процесс заливки заготовок деталей турбины для Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

В завершении Тищенко добавил, что «Украинские энергетические машины» - это пример высококвалифицированной и слаженной работы. «После укрепления сотрудничества между нашим межфракционным депутатским объединением «Энергоэффективная Украина» и акционерным обществом «Укрэнергомашины» мы и дальше будем продолжать поддерживать и развивать промышленность Украины, особенно в вопросах энергоэффективности», - резюмировал замглавы фракции «Слуга Народа».

Тищенко, Энергоэффективная Украина
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