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В Киеве простились с трагически погибшей женой священника УПЦ

23.11.2021 / 15:23
В Киеве простились с трагически погибшей женой священника УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Не меньше четырехсот человек пришло ее проводить

В столице более 400 верующих Украинской Православной Церкви простились с 35-летней матушкой Марией Коцарь, супругой протоиерея Сергия Коцаря, трагически погибшей 20 ноября.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написала прихожанка храма честь Преображения Господня на Вырлице Марина Головаха в Фейсбук.

«Матушка Мария оставила настоящие сокровища: четверых прекрасных детей и храм, который всеми силами помогала обустраивать своему мужу. За 35 лет так много успеть и заслужить любовь и уважение сотен людей. Не меньше четырехсот человек пришло ее проводить», - поделилась Мария Головаха.

Как сообщалось ранее в Киеве во время престольного праздника в храме мученика Валерия на Гидропарке трагически погибла 35-летняя супруга настоятеля Преображенского храма столицы протоиерея Сергия Коцаря.

Во время крестного хода из-за сильного порыва ветра на матушку Марию упало дерево.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Четверо детей священника остались без матери.

 

 

 

Источник: Союз православных журналистов
УПЦ
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