Завершено выдвижение кандидатов в народные депутаты от политических партий

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, срок на выдвижение политическими партиями кандидатов на членство в парламенте завершился 10 июня.

С 24 мая по 20 июня включительно кандидаты в народные депутаты подают документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации, которая в течение 5 дней должна принять решение о регистрации кандидата либо об отказе.

При этом партии и кандидаты до 8 июля смогут отказаться баллотироваться и просить ЦИК о снятии с регистрации.

Так, на прошедшем в Киеве 9 июня съезде партия "Слуга народа" представила первую сотню избирательного списка кандидатов в нардепы по многомандатному избирательному округу. В первую пятерку списка вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, эксперт команды Зеленского по правовым вопросам и судебной реформе Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017гг Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике, глава Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.

Во второй пятерке "Слуги народа" внештатный советник президента по вопросам диджитализации и инноваций Михаил Федоров, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская, гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко и борец греко-римского стиля, чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк.

Также на съезде "Слуги народа" были представлены первые десять кандидатов в нардепы от партии по мажоритарным округам. В частности, по округу №31 (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) будет баллотироваться Юрий Корявченков (член команды "Квартал 95" Юзик), по округу №25 (Днепр) – блогер Максим Бужанский, по округу №94 (Киевская обл.) – журналист Александр Дубинский.

В этот же день в столице состоялся съезд партии "Европейская солидарность", ранее называвшейся "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Список этой политсилы на внеочередных выборах в парламент по многомандатному округу возглавил ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко. Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее следует первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский, а также певица и волонтер София Федина.

В первую десятку списка "Евросолидарности" также вошли лидер крымскотатарского народа и украинский нардеп Мустафа Джемилев, медик-доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, экс-глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Съезд партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", на котором была представлена первая десятка списка политсилы для участия в парламентских выборах, прошел в Киеве 6 июня.

Список партии возглавили сопредседатели политсилы, народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Также в первой десятке: глава политсовета и председатель стратегического совета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак.

Кроме того, к "Оппозиционному блоку – За жизнь" присоединился Илья Кива, который ранее возглавлял Социалистическую партию Украины.

Партия "ВО "Батькивщина" свой съезд провела 10 июня. По его итогам партия также утвердила список кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов, но обнародовала лишь первую пятерку списка. Возглавили его лидер "Батькивщины" и глава одноименной фракции в парламенте Юлия Тимошенко, лидер партии "Основа", внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. В первую пятерку списка также вошли зампред парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и нардеп от этой фракции Елена Кондратюк.

Имена остальных вошедших в список "Батькивщины" кандидатов в народные депутаты обнародованы не были, но отвечая на вопрос журналистов о составе второй пятерки "Батькивщины" зампред одноименной фракции Соболев сказал: "Точно там Кожемякин, Иван Григорьевич (Кириленко – ИФ), Немыря. Не хочу говорить по местам".

Партия "Голос", лидером которой является музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук, утвердила свой список кандидатов в нардепы по многомандатному избирательному округу на съезде 8 июня. Его возглавили сам Вакарчук, экс-замеминистра экономического развития и торговли Юлия Клименко, глава IT-компании Ring Ukraine Кира Рудык, советник премьер-министра по парламентским отношениям Ярослав Железняк, антикоррупционная активистка Александра Устинова.

В десятку списка "Голоса" вошли также управляющий партнёр юридической фирмы "Василь Кисиль и партнёры" Олег Макаров, экс-глава правления антикоррупционной организации "Transperancy International Ukraine" Ярослав Юрчишин, журналист Сергей Рахманин, общественная активистка, и.о. главы Одесской облгосадминистрации в 2016-2017гг Соломия Бобровская и замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Кроме того, "Голос" на съезде утвердил и выдвинул своих кандидатов в 72 одномандатных округах. Среди них – четыре парламентария нынешнего созыва. Так, нардепы Павел Ризаненко (фракция "БПП") и Леонид Емец (фракция "Народный фронт") будут баллотироваться от "Голоса" по округам №97 и №221 – тем же мажоритарным округам, от которых они были избраны в Верховную Раду нынешнего созыва. Также от "Голоса" будут баллотироваться народные депутаты Виктория Войцицкая (фракция "Самопомич") – по округу №155, а Виктория Пташник (внефракционная) - по округу №223.

В этот же день состоялся съезд возглавляемой экс-главой СБУ Игорем Смешко партии "Сила и честь". В первую пятерку списка вошли сам Смешко, нардеп Елена Сотник (фракция "Самопомич"), глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров (фракция "БПП") и еще один парламентарий от фракции "Самопомич" Иван Мирошниченко.

Партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко также огласила свой избирательный список на съезде 10 июня. Его возглавил лидер политсилы, а в первую пятерку вошли народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, а также адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Кроме того, "Гражданская позиция" выдвинула 40 кандидатов по мажоритарным округам. В частности, во Львовской области по округу №117 от политсилы баллотируется нардеп предыдущих созывов Тарас Стецькив, по округу №120 - замглавы Львовского облсовета Владимир Гирняк, по округу №124 - экс-министр здравоохранения, нардеп Олег Мусий (избранный в Раду по этому же округу), №126 – экс-нардеп Олег Канивец. В Киеве по округу №212 будет баллотироваться сын лидера партии, общественный деятель Алексей Гриценко.

В первой пятерке утвержденного на съезде политсилы 10 июня списка "Радикальной партии" – ее лидер и глава одноименной парламентской фракции Олег Ляшко, нардепы от фракции Виктор Галасюк и Андрей Лозовой, зампред Черновицкого облсовета Инга Маковецкая и парламентарий Иван Савка (фракция "Народный фронт"). В первой десятке – преимущественно нардепы-"радикалы". Двенадцатым номером списка идет избранный в парламент текущего созыва по спискам "Нарфронта" член одноименной фракции Георгий Логвинский.

Помимо списка кандидатов по многомандатному избирательному округу "Радикальная партия" выдвинула кандидатов в народные депутаты по 90 одномандатным округам.

Партия "Объединение "Самопомич", которая также провела съезд 10 июня, первым номером своего списка выдвинула лидера политсилы, мэра Львова Андрея Садового. За ним следуют депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, активист-антикоррупционер Александра Дрик, волонтер, депутат Харьковского облсовета Татьяна Бидняк и вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. Глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк пойдет на выборы под номером 7 партсписка.

Съезд провели и националистические партии "Национальный Корпус", ВО "Свобода", "Правый Сектор". Эти политсилы приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком. Возглавил объединенный список националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок. За ним идут лидер "Нацкорпуса", внефракционный нардеп Андрей Билецкий, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко. Под номером 5 в списке - экс-вице-спикер парламента и кандидат в президенты от "Свободы" 2019 года Руслан Кошулинский. Кроме того, "свободовцы" сообщили, что их представители будут бороться за мандаты в 8 мажоритарных округах Киева.

Первую десятку списка партии "Оппозиционный блок" представили 10 июня на форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам". Он сформирован из представителей партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам".

Возглавил список "Оппозиционного блока" лидер партии "Наши", внефракционный нардеп Евгений Мураев. В пятерку списка вошли также глава фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Вадим Новинский, замглавы этой фракции Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Помимо списка кандидатов от партии по общегосударственному избирательному округу "Оппоблок" также выдвинул кандидатов на мажоритарным округам

Аграрная партия Украины выдвинула ректора Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Украины (группа "Воля народа") Михаила Поплавского первым номером своего списка на парламентских выборах.

Партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" также провела съезд и выдвинула своих кандидатов на членство в парламенте.

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