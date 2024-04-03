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МАГАТЕ: На території Запорізької АЕС зафіксували вибух дрона

08.04.2024 / 10:12
У МАГАТЕ заявили, що на території Запорізької АЕС зафіксували вибух дрона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МАГАТЕ у соцмережі X.

"ЗАЕС поінформувала експертів МАГАТЕ про те, що на території станції сьогодні здетонував дрон. Таку детонацію спостерігали і ми", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він закликав утримуватися від дій, які суперечать п'яти принципам МАГАТЕ та порушують ядерну безпеку.

Гроссі, ЗАЕС, МАГАТЕ
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