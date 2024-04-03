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Галущенко: Україна потребує удосконалення ППО, щоб захистити енергетичні об'єкти

08.04.2024 / 12:16
Україна потребує удосконалення протиповітряної оборони, щоб захистити енергетичні об'єкти від ракетних атак держави-агресора росії та уникнути відключень електроенергії цього літа.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише агентство Bloomberg.

Галущенко зазначив, що протягом останніх тижнів бомбардування українських енергооб’єктів росією були масштабнішими та краще спланованими, ніж за два попередні роки. За його словами, окупантам вдалося виводити з ладу генеруючі об’єкти та викликати обмеження постачання електроенергії. Це зробило відновлення обладнання та захист мережі ключовими пріоритетами для уряду, ае поки навіть не можна оцінити збитки, оскільки багато зруйновані та до них не можна дістатися, наголосив міністр енергетики.

"Галущенко зазначив, що Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу — і зокрема в сусідніх країнах — для заміни свого пошкодженого обладнання. Але це полювання може бути марним, якщо нація не матиме достатньо протиповітряної оборони, сказав він. Теплові та гідроелектростанції були основним центром ударів росії навесні. За словами Галущенка, ці атаки загрожують не лише втратою електроенергії, а й екологічними катастрофами", - йдеться у матеріалі.

Мета росії – зруйнувати економіку України, сказав Галущенко. Міністр енергетики наголосив, що напади на гідроелектростанції є актами тероризму та військовими злочинами, оскільки вони впливають не лише на виробництво енергії, а й на роботу дамб на річках. Галущенко заявив, що більші пошкодження мережі ускладнять споживання електроенергії влітку.

Галущенко, ППО
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