Буданов: Кримський міст посилено охороняється і захищається рф

Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю ARD, передає УНН.

Зазначається, що важливим об’єктом для переривання російських поставок залишається Кримський міст.

«Міст посилено охороняється і захищається. Але всі над цим працюють», - сказав Буданов.

The Guardian з посиланням на анонімних високопосадовців в ГУР повідомляло, що цьогоріч Україна хоче знищити кримський міст, тож спецслужби вже готуються до нової атаки.