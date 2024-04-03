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Буданов: Кримський міст посилено охороняється і захищається рф

08.04.2024 / 13:19
Кримський міст посилено охороняється і захищається рф. Але всі над цим працюють.

Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю ARD, передає УНН.

Зазначається, що важливим об’єктом для переривання російських поставок залишається Кримський міст.

«Міст посилено охороняється і захищається. Але всі над цим працюють», - сказав Буданов.

The Guardian з посиланням на анонімних високопосадовців в ГУР повідомляло, що цьогоріч Україна хоче знищити кримський міст, тож спецслужби вже готуються до нової атаки.

Буданов
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