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Буданов підтримав ідею Папи Римського провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

08.04.2024 / 15:23
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтримав ідею Папи Римського Франциска, який на Великдень запропонував росії та Україні провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

Про це він заявив в інтерв'ю ARD.

"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася лише одна маленька річ: переконати росію", - сказав керівник ГУР, додавши, що наразі не бачить зацікавленості з боку москви.

Буданов також додав, що нині центральним посередником в обмінах військовополоненими виступає не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

ГУР, Буданов
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