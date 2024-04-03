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Буданов відреагував на звинувачення росії про нібито причетність України до терактів

08.04.2024 / 17:27
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов відреагував на звинувачення росії про нібито причетність України до терактів.

За його словами, те, що росія без жодних доказів пов'язує Україну з терактом у підмосковному "Крокус Сіті Хол", абсолютно абсурдне звинувачення, яке має на меті ще більше закріпити ненависть до України у росії. Про це Буданов розповів в інтерв'ю ARD у Києві, передає Tagesschau.

Буданов каже, що кількість росіян, які відкрито підтримують війну, становить понад 70%.

"Для України це вже не має ніякого значення", - зазначив він.

Керівник ГУР також заперечує причетність України до підриву газопроводу "Північний потік".

"Я більш ніж впевнений, що ніхто з офіційних осіб в Україні не міг мати до цього відношення. Навіть фізично. І точно знаю, що жодній службі таких наказів не давали", - резюмував Буданов.

Буданов
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