Байден получил рекордное количество голосов избирателей в истории США

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

При этом, подчеркивает издание, многие бюллетеней еще не подсчитаны.

Байдена поддержали 69 759 833 граждана. Это число превосходит предыдущий рекорд Барака Обамы в 2008 году, когда он получил поддержку 69 498 516 избирателей.

Общая сумма голосов, отданных за Байдена, уже более чем на 3,9 млн превышает количество голосов, которые получила Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она выиграла всенародное голосование, но проиграла президентство Дональду Трампу.

В Трампа сейчас - 67160 663 голоса, также больше, чем он получил в 2016 году, и больше, чем Обама в 2012 году. С этими голосами Трамп на третьем месте в списке за всю историю США.

Такие показатели являются результатом рекордной явки. Напомним, более чем 100 млн американцев проголосовали на выборах досрочно.

Несмотря на успех Байдена, результат выборов еще не определен, поскольку идет подсчет голосов в нескольких ключевых штатах. Обе кампании кандидатов заявляют, что верят в победу.

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