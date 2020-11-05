Войти | Зарегистрироваться
10:45

четверг,
05 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Байден получил рекордное количество голосов избирателей в истории США

05.11.2020 / 10:23
Демократ Джо Байден стал кандидатом в президенты, который получил наибольшее количество голосов на выборах в США за всю историю.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

При этом, подчеркивает издание, многие бюллетеней еще не подсчитаны.

Байдена поддержали 69 759 833 граждана. Это число превосходит предыдущий рекорд Барака Обамы в 2008 году, когда он получил поддержку 69 498 516 избирателей.
Общая сумма голосов, отданных за Байдена, уже более чем на 3,9 млн превышает количество голосов, которые получила Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она выиграла всенародное голосование, но проиграла президентство Дональду Трампу.

В Трампа сейчас - 67160 663 голоса, также больше, чем он получил в 2016 году, и больше, чем Обама в 2012 году. С этими голосами Трамп на третьем месте в списке за всю историю США.

Такие показатели являются результатом рекордной явки. Напомним, более чем 100 млн американцев проголосовали на выборах досрочно.

Несмотря на успех Байдена, результат выборов еще не определен, поскольку идет подсчет голосов в нескольких ключевых штатах. Обе кампании кандидатов заявляют, что верят в победу.

Источник

США, Байден, Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 ноября
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.