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ЕС утвердил санкции против Лукашенко и еще 14 белорусов – СМИ

05.11.2020 / 13:19
Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter, передает "Европейская правда".

"Послы ЕС только дали "зеленый свет" заморозке активов и запрету выдачи виз для Лукашенко и еще 14 белорусов", - сообщил журналист.

По его информации, решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу. Тогда оно и вступит в силу.

Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси, но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

Причиной санкций стало подавление массовых акций протеста и фальсификации выборов президента, произошедших 9 августа.

ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

Однако уже 12 октября ЕС согласился ввести санкции против Лукашенко.

Источник

санкции, ЕС, Лукашенко
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