Определение нового президента США может занять месяцы – CNN

Как сообщает CNN, это связано с тем, что в США существует целая процедура по определению и приведению нового президента к присяге.

"Президент Дональд Трамп пытался объявить о победе на президентских выборах уже в первой половине дня в эту среду. Но он не победил, поскольку не были подсчитаны все голоса", - отмечает телеканал.

Юридический процесс объявления победителя президенстьких выборов и проведения инаугурации в США длится долго. В этой связи телеканал напоминает, какие события, по американскому законодательству, должны состояться в ближайшее время.

3 ноября завершилось голосование и начался подсчет голосов избирателей. Далее, с 4 ноября продолжается подсчет голосов, в том числе избирателей, которые отправляли бюллетени по почте. По закону, почтовые отправления должны быть датированы не позднее 3 ноября, однако они могут быть получены с опозданием. Причем, в двух штатах - Миннесоте и Неваде - бюллетени принимают до 10 числа, а в Огайо - до 13 ноября.

С 10 ноября по 11 декабря в каждом штате происходит процедура подтверждения результатов выборов, если суды не примут решение о пересчете голосов.

В первый понедельник после второй среды декабря (в этом году это 14 декабря) должно состояться официальное голосование выборщиков. Причем, многие штаты требуют от своих выборщиков поддерживать победителя президентской гонки по результатам всеобщих голосований, однако это не всегда происходит так. До 23 декабря все голоса выборщиков должны быть учтены в Вашингтоне.

С нового года, а точнее с 3 января, начинает работу Конгресс США нового созыва. 6 января законодатели из Палаты представителей и Сената собираются для официального подсчета голосов выборщиков, после чего председатель сената (вице-президент Майк Пенс) объявляет результаты и выслушивает возражения.

Что произойдет, если победитель не назначен, то есть ни один из кандидатов не наберет 270 голосов выборщиков? В этом случае будут голосовать 435 конгрессменов Палаты представителей американского Конгресса. Президентом станет тот, кто получит простое большинство.

Палата представителей должна избрать президента до обеда 20 января. Если этого не произойдет, главой государства становится вице-президент или следующее по рангу лицо - спикер Палаты представителей. В таком случае, согласно 12-й поправке, вице-президента выбирает Сенат.

День инаугурации нового президента выпадает на 20 января 2021 года. Новый президент приносит присягу в полдень. Если избранный президент умирает между днем ​​выборов и инаугурацией, присягу приносит избранный вице-президент, который становится главой Белого дома.

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