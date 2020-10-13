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ЕС согласился наложить санкции лично на Лукашенко

13.10.2020 / 11:20
Европейский союз готов ввести санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заключениях, принятых на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Совет решительно осуждает насилие, примененное белорусскими властями в отношении мирных протестующих и призывает освободить всех задержанных лиц, включая политических заключенных. На этом фоне в заключениях упоминаются ограничительные меры, наложенные на 40 человек, ответственных за мошенничество с президентскими выборами и жестокие репрессии против мирных акций протеста, и отмечается готовность ЕС принять дальнейшие ограничительных мер в отношении субъектов и должностных лиц, в том числе против Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится", - говорится в документе.

В своих выводах Совет повторяет, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными и Лукашенко не имеет демократической легитимности.

"Совет подтверждает свою полную поддержку суверенитета и независимости Беларуси и подчеркивает демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых, свободных и честных выборов, без вмешательства извне", - отмечается в документе.

Также указывается, что ЕС сократит сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, усилит поддержку белорусского народа и гражданского общества и соответственно будет корректировать свою двустороннюю финансовую помощь.

В выводах подчеркивается, что ЕС готов существенно активизировать свое политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество и финансовую помощь Беларуси при условии, что власти будут уважать принципы демократии, верховенства права и прав человека, прекратят репрессии и злоупотребления, будут способствовать политическому процессу, что приведет к свободным и честным выборам под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ.

Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС тогда решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавления протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

Источник

санкции, ЕС, Лукашенко
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