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Силовики Беларуси заявили, что будут стрелять боевыми в протестующих

13.10.2020 / 10:49
МВД Беларуси выпустило видеообращение, в котором говорится, что силовики будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие в "в случае необходимости".

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадия Казакевича

Представитель МВД РБ заявил, что силовики отмечают "постепенное затухание протестного движения, но его радикализацию".

По утверждению Казачкевича, что на акции в минувшее воскресенье в Минске "днем это были летящие камни и бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки".

Прямая речь: "Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов. Очевидно что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х… заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции.

От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие".

Напомним, в ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье были задержаны более 6 сотен людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

Источник

силовики, МВД, Беларусь
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