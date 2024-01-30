Войти | Зарегистрироваться
01:17

среда,
07 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

МО Польщі не виключає будь-яких сценаріїв у подальшому розвитку війни росії проти України

06.02.2024 / 14:21
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не виключає будь-яких сценаріїв у подальшому розвитку війни росії проти України, і Польща має бути готовою до них.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Super Express.

Міністра запитали, чи допускає він найгірший сценарій розв’язки у російсько-українській війні – поразку України і початок підготовки росією агресії проти країн східного флангу НАТО, зокрема Польщі.

"Я допускаю усі сценарії, і абсолютно серйозно сприймаю найгірші з них. Такою є роль міністра оборони у ситуації, у якій ми зараз є", – відповів Косіняк-Камиш.

Він зауважив, що ситуація дуже напружена не лише у європейському регіоні, але й на Близькому Сході та в Тихоокеанському регіоні.

"Потрібно бути готовим до усіх сценаріїв. Тож ми проводимо аудит, робимо висновки і заповнюємо прогалини, зокрема у питанні озброєння. Великі закупівлі – це дуже важливо, але важливе й індивідуальне обладнання для солдатів", - зазначив міністр, додавши, що після зміни уряду вже укладено контракти на 19 млрд злотих, переважно з польським оборонпромом.

Польща, Косіняк-Камиш
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 февраля
5 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.