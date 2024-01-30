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14:21
МО Польщі не виключає будь-яких сценаріїв у подальшому розвитку війни росії проти України
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17:27
Аналітик: росіяни не ремонтують пошкоджений у Керчі малий ракетний корабель "Аскольд"
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14:21
BBC: Збройні сили Великої Британії не готові до війни "високої інтенсивності"
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11:14
Польща попереджає про можливу "незаплановану військову діяльність" вздовж кордону з росією та білоруссю
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10:12
У британській розвідці пояснили, як присутність вагнерівців в білорусі допомагають рф
- 14:21
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16:25
Аналітики: Українці масово скуповують житло на вторинному ринку
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11:14
Експерт: В Україні недостатньо економічного підґрунтя для розвитку децентралізованої енергетики
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10:12
ЄК підписала з IFC угоду щодо підтримки України
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Експерт назвав недоліки іпотечної програми "єОселя"
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Польща анонсувала посилення перевірок товарів на кордоні з Україною
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.
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