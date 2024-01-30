ВВС: Суд у США вирішив, що Трамп не має імунітету від судового переслідування

Про це пише УНН із посиланням на ВВС.

Трамп заявляв, що він має імунітет, оскільки він діяв у своїй офіційній якості президента до і під час заворушень у Капітолії.

Його адвокати також неодноразово заявляли, що колишнього президента не можна судити кримінальним судом за дії, пов'язані з відправленням ним президентських обов'язків.

Однак цей аргумент на початку грудня був відкинутий вашингтонським окружним суддею. Трамп заявив тоді, що оскаржить це рішення.

За даними ВВС, очікується, що експрезидент подасть апеляцію і на сьогоднішнє рішення, і в результаті вердикт виноситиме Верховний суд США.

Спеціальний прокурор Джек Сміт звинуватив 77-річного Трампа у змові з метою анулювати перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року.

Судовий розгляд у цій справі спочатку був призначений на 4 березня, але був відкладений до винесення рішення щодо позову про імунітет.

Вона може бути відкладена на кілька тижнів або місяців, якщо справа опиниться у Верховному суді.