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Аналітик: росіяни не ремонтують пошкоджений у Керчі малий ракетний корабель "Аскольд"

05.02.2024 / 17:27
російські загарбники не ремонтують малий ракетний корабель "Аскольд". Він був пошкоджений у Керчі під час удару по заводу "Залив".

Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson у Twitter (X).

Аналітик опублікував супутникові знімки за 2 грудня 2023 року та 30 січня 2024 року.

Як зазначає OSINT-аналітик, на зображеннях не видно жодних змін у стані російського військового корабля. Після удару по заводу "Залив" у Керчі корвет не ремонтували.

"Схоже, що російський флот вважає, що його можна виправити, у які терміни - ось питання, яке ми повинні поставити. Можливо вони нам дадуть відповідь?" - написав аналітик у коментарях під своєю публікацією.

Керч, Аскольд
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