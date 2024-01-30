Аналітик: росіяни не ремонтують пошкоджений у Керчі малий ракетний корабель "Аскольд"

Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson у Twitter (X).

Аналітик опублікував супутникові знімки за 2 грудня 2023 року та 30 січня 2024 року.

Як зазначає OSINT-аналітик, на зображеннях не видно жодних змін у стані російського військового корабля. Після удару по заводу "Залив" у Керчі корвет не ремонтували.

"Схоже, що російський флот вважає, що його можна виправити, у які терміни - ось питання, яке ми повинні поставити. Можливо вони нам дадуть відповідь?" - написав аналітик у коментарях під своєю публікацією.