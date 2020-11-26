Православные украинцы вышли на акцию протеста против заявлений патриарха Варфоломея

Украинцы собрались на Софийской площади в Киеве с протестом против действий Константинопольского патриарха Варфоломея.

Протестующие возмущены письмом патриарха, где он назвал Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия просто жителем Киева, а не лидером Церкви, сообщает NEWSONE.

Десятки протестующих держали в руках плакаты с лозунгами: «Варфоломей обезьянка Вашингтона», «Варфоломей брехун», «Варфоломей раскольник», «Варфоломей ганьба».

Рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов объяснил, что высказывания патриарха Варфоломея задевают верующих украинцев.

«Это верующие люди Украинской Православной Церкви. Я сам, когда прочитал послание Варфоломея из Стамбула, оно задевает меня, как гражданина Украины. Там достаточно в некультурной форме говорится, что такой как Украинская Православная Церковь он не знает и Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия считает обычным гражданином города Киева, а не церковным руководителем. Это обидно и странно – гражданин другой страны, не имеющий никакого отношения к Украине, делает такие обращения. На мой взгляд, они вызывают только конфликтную ситуацию в стране, где и так не все в порядке. Я думаю, что такие обращения являются провокационными и для граждан другой страны они совсем неуместны», - сказал он.