Войти | Зарегистрироваться
18:25

четверг,
26 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Православные украинцы вышли на акцию протеста против заявлений патриарха Варфоломея

26.11.2020 / 17:47
Православные украинцы вышли на акцию протеста против заявлений патриарха Варфоломея
Источник: NEWSONE
Десятки протестующих держали в руках плакаты с лозунгами: «Варфоломей обезьянка Вашингтона», «Варфоломей брехун», «Варфоломей раскольник», «Варфоломей ганьба»

Украинцы собрались на Софийской площади в Киеве с протестом против действий Константинопольского патриарха Варфоломея.

Протестующие возмущены письмом патриарха, где он назвал Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия просто жителем Киева, а не лидером Церкви, сообщает NEWSONE.

Десятки протестующих держали в руках плакаты с лозунгами: «Варфоломей обезьянка Вашингтона», «Варфоломей брехун», «Варфоломей раскольник», «Варфоломей ганьба».

Рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов объяснил, что высказывания патриарха Варфоломея задевают верующих украинцев.

 «Это верующие люди Украинской Православной Церкви. Я сам, когда прочитал послание Варфоломея из Стамбула, оно задевает меня, как гражданина Украины. Там достаточно в некультурной форме говорится, что такой как Украинская Православная Церковь он не знает и Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия считает обычным гражданином города Киева, а не церковным руководителем. Это обидно и странно – гражданин другой страны, не имеющий никакого отношения к Украине, делает такие обращения. На мой взгляд, они вызывают только конфликтную ситуацию в стране, где и так не все в порядке. Я думаю, что такие обращения являются провокационными и для граждан другой страны они совсем неуместны», - сказал он.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.