На Виннитчине верующие УПЦ приобрели внедорожник для воинов ВСУ

В Винницкой области верующие Украинской Православной Церкви прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы села Качановка передали внедорожник на нужды Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, автомобиль Mitsubishi Pajero передан бойцам из Хмельницкого района для выполнения боевых задач.

Митрополит Варсонофий выражает искреннюю благодарность благотворителям и прихожанам храма за поддержку украинских воинов, которые каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем защищая наше Государство.

«Приобщаемся вместе к общим делам милосердия ради победы», - призвали в Винницкой епархии.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области прихожане храма села Приборжавское собрали средства на приобретение автомобиля для украинских военнослужащих.