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На Виннитчине верующие УПЦ приобрели внедорожник для воинов ВСУ

11.07.2022 / 13:35
На Виннитчине верующие УПЦ приобрели внедорожник для воинов ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
Автомобиль Mitsubishi Pajero передан бойцам из Хмельницкого района для выполнения боевых задач

В Винницкой области верующие Украинской Православной Церкви прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы села Качановка передали внедорожник на нужды Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, автомобиль Mitsubishi Pajero передан бойцам из Хмельницкого района для выполнения боевых задач.

Митрополит Варсонофий выражает искреннюю благодарность благотворителям и прихожанам храма за поддержку украинских воинов, которые каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем защищая наше Государство.

«Приобщаемся вместе к общим делам милосердия ради победы», - призвали в Винницкой епархии.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области прихожане храма села Приборжавское собрали средства на приобретение автомобиля для украинских военнослужащих.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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