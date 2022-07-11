Суд рассмотрит дело о незаконной перерегистрации храма УПЦ на Ровенщине

Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело о незаконной перерегистрации Петропавловской общины Украинской Православной Церкви села Хоров Острожского района на Ровенщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, община УПЦ имеет все основания для обжалования незаконных действий ПЦУ и Ровенской ОВА.

«Дело принято к рассмотрению, а это значит, что у религиозной общины УПЦ есть все основания для обжалования незаконных действий государственного регистратора Ровенской ОВА и новообразованной общины ПЦУ, которая осуществила перерегистрацию незаконным способом», – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, верующие Петропавловского храма в селе Хоров круглосуточно охраняют храм, чтобы не допустить силового захвата активистами ПЦУ. Активисты ПЦУ провели собрание жителей села и по его итогам зарегистрировались как община Петропавловского храма. Теперь по этим документам рейдеры ПЦУ претендуют на храм УПЦ.