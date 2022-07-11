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Священники УПЦ в шести епархиях провели в последний путь украинских воинов

11.07.2022 / 16:30
Священники УПЦ в шести епархиях провели в последний путь украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
В епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ

В шести епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Волынской епархии простились с погибшим военнослужащим Николаем Дубиной.

Чин отпевания в Покровском храме поселка Цумань возглавил протоиерей Виктор Михалевский в сослужении настоятеля прихода протоиерея Михаила Кулакевича и местного духовенства. По словам очевидцев, Николай Дубина погиб, прикрыв собой молодого собрата.

Священники Владимир-Волынской епархии провели в последний путь погибшего воина Юрия Лесика.

«Юрий погиб, защищая Украину от российского нашествия на Востоке Украины. Он добровольно пошел в ряды ВСУ в начале войны с Россией и до последнего вздоха добросовестно исполнял обязанность воина-защитника», – говорится в сообщении.

Чин отпевания усопшего воина духовенство благочиния Ковеля совершило в Кресто-Воздвиженском храме поселка Люблинец.

В Полтавской епархии священнослужители Карловского благочиния совершили чин отпевания погибшего Защитника Украины Сергея Козачинского.

«Отдать честь погибшему Герою пришли руководители и жители Карловской общины, военнослужащие четвертого отдела Полтавского РТЦК и СПЮ, собратья, с которыми Сергей защищал Украину, одноклассники, друзья, знакомые. Стоя на коленях, карловчане встречали погибшего Героя», – сообщает епархиальная пресс-служба.

По благословению митрополита Полесского и Сарненского Анатолия настоятель Покровского храма села Бронное протоиерей Андрей Найчук совершил отпевание погибшего воина Ивана Гвяздовского.

Священники Черновицкой епархии в селе Крутеньки отпели Защитника Родины Юрия Молдована. Возглавил заупокойное богослужение благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк в храме святителя Николая села Крутеньки.

Священнослужитель Могилев-Подольской епархии УПЦ совершил чин отпевания усопшего воина ВСУ Максима Цыбульского.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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