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Священник УПЦ посетил украинских беженцев в Ирландии

11.07.2022 / 16:45
Священник УПЦ посетил украинских беженцев в Ирландии
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия священник посетил беженцев в городах Корк и Йол

Заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич посетил украинских беженцев в Ирландии. из Украины в ирландских городах Корк и Йол.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия священник посетил беженцев в городах Корк и Йол.

В Корке в одном студенческом общежитии в настоящее время проживает около 300 украинцев. 10 июля протоиерей Николай Данилевич совершил Божественную литургию в прихрамовом помещении. За богослужением пели и читали наши соотечественники.

В тот же день священник навестил беженцев в городе Йол, с которыми провел теплую беседу и совместную молитву.

Как сообщалось ранее, в Бельгии Украинская Православная Церковь открыла новые общины для окормления украинцев. По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия священники будут служить литургии в Брюсселе, Антверпене и Левене.

Источник: Inpress.ua
беженцы, Ирландия, УПЦ
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