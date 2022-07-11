Священник УПЦ посетил украинских беженцев в Ирландии

Заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич посетил украинских беженцев в Ирландии. из Украины в ирландских городах Корк и Йол.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия священник посетил беженцев в городах Корк и Йол.

В Корке в одном студенческом общежитии в настоящее время проживает около 300 украинцев. 10 июля протоиерей Николай Данилевич совершил Божественную литургию в прихрамовом помещении. За богослужением пели и читали наши соотечественники.

В тот же день священник навестил беженцев в городе Йол, с которыми провел теплую беседу и совместную молитву.

Как сообщалось ранее, в Бельгии Украинская Православная Церковь открыла новые общины для окормления украинцев. По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия священники будут служить литургии в Брюсселе, Антверпене и Левене.