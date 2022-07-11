Управделами УПЦ рассказал, чему учит пример святых апостолов Петра и Павла

Когда в запале чувства собственной «праведности» спешим осудить ближнего, стоило бы вспомнить судьбу первоверховных апостолов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сейчас, когда Церковь, как и весь мир, охвачена волнениями, есть соблазн впасть в максимализм. Многие люди уверены в собственной правоте и склонны чуть ли не проклинать тех, кто с ними не согласен. Всё больше раздражения и гнева вокруг», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил о первоверховных апостолах – Петре и Павле.

«Петр – первый призванный апостол. Самый преданный, самый пламенный ученик Христа. Тот, чью бескомпромиссную веру Сам Господь привел в пример:«Я говорю тебе: ты – Петр [камень], и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18–19). И вот этот ученик трижды отрекается от своего Господа и Учителя. Но он же находит в себе силы раскаяться, подняться и продолжить свое служение вплоть до мученической смерти, спустя несколько десятилетий», - продолжил он.

Архиерей отметил, что Павел – рожденный с именем Савл, изначально вообще не был учеником Христа, более того, был одним из жесточайших преследователей первых христиан.

«И он же смог отказаться от своих заблуждений и войти в сонм апостолов, а Церковь вместе с Петром называет его первоверховным. Он так же, как и Павел, завершает свой земной путь мученичеством», - добавил управделами УПЦ.

Митрополит считает, что когда мы в запале чувства собственной «праведности» спешим осудить ближнего, стоило бы вспомнить судьбу первоверховных апостолов. «Возможно, кто-то мог бы осудить Петра за его отречение, а Павла – за те деяния, когда он был гонителем Церкви Христовой, не зная их дальнейшего жизненного пути. Но ведь и мы не знаем путей тех, кого намерены осудить. А сколько еще всего остается сокрытого от нас», - пояснил владыка.

«Но также важно осознать собственный путь и сравнить себя с апостолами: на каком этапе находимся сами? Не на этапе ли гонения праведных или, быть может, на этапе отречения? Мы так часто заблуждаемся насчет ближних и насчет себя самих. Но только сердце, очищенное искренним покаянием, может избавить нас от заблуждений. И только Господь в конце концов всё расставит на свои места. И да поможет Он очутиться по Его правую руку на Страшном суде», - заключил митрополит Антоний.