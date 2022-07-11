В сети появилось письмо митрополита УПЦ об обстрелах Святогорской лавры

В Свято-Успенской Святогорской лавре сейчас находятся более 500 человек, из них 56 детей.

Об этом написал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений. Снимок письма опубликовал

в Телеграм епископ Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

«Обстрелы ежедневно. В Лавре много разрушений, братия и сёстры из Богородичного держимся вместе. Людей мирских около 400 человек, из них 56 дети, стараемся поддерживать друг друга, но у многих стрессовая ситуация из-за неопределённости окончания этого безумия», - поделился митрополит Арсений.

Владыка написал, что в скиту Святогорской лавры, в селе Адамовка, осталось около 100 человек, и рассказал о жизни монастыря в условиях обстрелов.

«В Адамовке остались о. Всеволод, о. Климент и матушка Евдокия с сёстрами и людьми, сидят в подвале около 100 человек под ежедневными «прилётами». Ежедневно печём хлеб в печках, которые предусмотрительно несколько лет назад сделали, по 300 буханок в день. Мука нужна, т. к. в среднем расход 100 кг в день. Солярка тоже нужна, но пока есть запас. Медикаменты по возможности. Спаси Господи за заботу. Просим молитв за нас грешных. Очень переживаем за Владыку Илариона. Укрепи его Господь. Он всем нам нужен, и каждое слово его поддержки дорого», - написал наместник Лавры.

Также владыка Виктор опубликовал письмо донецкого митрополита Илариона, на которое ответил владыка Арсений.

«Дорогой Владыка Арсений, Владыка Иннокентий, дорогая моя Лавра, матушки из Богородичного, дорогие беженцы, живущие в стенах Святой Лавры! Примите от меня самые искренние слова приветствия и человеческого сочувствия в эти скорбные, печальные, военные дни. Сегодня в кафедральном соборе и во всех храмах Донецкой епархии, где совершаются службы, усердно совершается молитва о всех Вас в «плену» сущих…Спаси Господи Вас за весточку из Святогорской Лавры, она для нас очень необходима! Передают Вам низкий поклон все архиереи, духовенство и миряне. Мы удивляемся Вашему молитвенному подвигу и терпению. Всех Вас обнимаю, благословляю и возношу святые молитвы о Вас. Берегите друг друга! Любите друг друга и помогайте друг другу!», - написал митрополит Иларион.

Для Святогорской лавры организован сбор продуктов и материальных средств в Славянске и Краматорске. Мука, дизтопливо, продукты и лекарства при первой возможности будут доставляться в монастырь.

Как сообщалось ранее, в течение нескольких недель не было никакой информации о судьбе митрополита Арсения, братии и переселенцев, которых приютила обитель из-за постоянных обстрелов Святогорской лавры и отсутствия связи.

Успенская Святогорская лавра получила значительные повреждения: разрушенные корпуса, изуродованная территория, на стенах храмов остались следы от осколков, а также выбиты окна. Обитель находится в зоне постоянной опасности.

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