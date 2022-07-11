В Киево-Печерской лавре открылась Петропавловская выставка-ярмарка

В Киево-Печерской лавре открылась ежегодная православная выставка-ярмарка «Петропавловская».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, выставка работает с 09.00. до 19.00 ежедневно до 17 июля, вход свободный.

«Свою продукцию предлагают представители украинских и зарубежных епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Посетителей может заинтересовать церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, поддерживающие общий тонус организма, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи», - отмечают организаторы.

Молебен перед началом работы выставки совершил архимандрит Глеб.

После совершения богослужения отец Глеб пожелал всем Божией помощи, «чтобы успешно пройти последние дни апостольского поста, а также достойно и радостно встретить великий праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла», поздравил присутствующих с праздником и окропил всех святой водой.

На выставке можно приобрести то, что производится в монастырских обителях Украинской Православной Церкви, также продукцию у представителей европейских православных стран.

Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Палатки разместились на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).