Войти | Зарегистрироваться
19:30

понедельник,
11 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре открылась Петропавловская выставка-ярмарка

11.07.2022 / 11:40
В Киево-Печерской лавре открылась Петропавловская выставка-ярмарка
Источник: Центр информации УПЦ
Молебен перед началом работы выставки совершил архимандрит Глеб

В Киево-Печерской лавре открылась ежегодная православная выставка-ярмарка «Петропавловская».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, выставка работает с 09.00. до 19.00 ежедневно до 17 июля, вход свободный.

«Свою продукцию предлагают представители украинских и зарубежных епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Посетителей может заинтересовать церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, поддерживающие общий тонус организма, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи», - отмечают организаторы.

Молебен перед началом работы выставки совершил архимандрит Глеб.

После совершения богослужения отец Глеб пожелал всем Божией помощи, «чтобы успешно пройти последние дни апостольского поста, а также достойно и радостно встретить великий праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла», поздравил присутствующих с праздником и окропил всех святой водой.

На выставке можно приобрести то, что производится в монастырских обителях Украинской Православной Церкви, также продукцию у представителей европейских православных стран.

Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Палатки разместились на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 июля
10 июля
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.