С чего начинается web-дизайн? - Hillel.ua

Хотя эстетическое удовольствие пользователей – это далеко не все, для чего нужен веб-дизайн. Помимо типографики и теории цвета, в нем еще много всего. Вы, возможно, не догадывались, что web-дизайн включает в себя также архитектуру сайта, логику переходов, композицию, функциональность и так далее. То есть все, что делает веб-ресурс хорошим, полезным, эффективным и привлекательным для пользователей.

Как научиться веб-дизайну новичку?

Было бы желание. Раз оно есть, вы уже на полпути. Лучший ответ на вопрос, как начать заниматься веб-дизайном, – подойти к делу профессионально. Доверьте свое будущее опытным менторам и преподавателям в компьютерной школе Hillel. Записывайтесь на курсы основы веб-дизайна. Вы научитесь прототипировать и создавать макеты, работать в разных графических редакторах, познакомитесь с UI/UX. Иными словами, получите базовый профессиональный стек будущего web-дизайнера. Обучение рассчитано на новичков без опыта и специальных знаний.

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Основы графического дизайна

Разберемся, чем занимается дизайнер интерфейсов. Сфера компетентности такого специалиста выходит далеко за пределы умения рисовать красивые эскизы. Более того, современному веб-дизайнеру не обязательно быть хорошим художником. За него все делают графические редакторы. Раньше основной программой был Photoshop. Сегодня профессионалы все чаще используют Figma. Также нужно знать Sketch, GIMP, Illustrator, возможно, другой софт, используемый в конкретной компании.

Что такое графический дизайн? Основа профессии проектировщика интерфейса. Графический дизайн объединяет такие направления профессиональных знаний.

Теория цвета. Состоит из колористики и цветоведения. Сюда входят характеристики цвета, теория сочетаний и гармонизации, взаимодействие оттенков, цветовая организация и так далее. Также предстоит изучить психологические аспекты воздействия разных оттенков на человека. Композиция и иерархия элементов. Это взаимное расположение компонентов на странице. Важно научиться правильно акцентировать внимание на важных элементах и гармонично размещать второстепенные, эффективно использовать указатели, соблюдать масштаб и правильную иерархию. Типографика. Это не только шрифты. Типографика включает в себя также масштаб, жирность, отступы и интервалы, расположение текста и многое другое.

Это была только UI-часть веб-дизайна. Не забывайте, что есть еще UX – проектирование интерфейса в соответствии с пользовательским поведением. Поэтому без профессиональной помощи освоить масштабную профессии довольно сложно. Записывайтесь на курсы к опытным менторам.

По материалам: https://dnipro.ithillel.ua/