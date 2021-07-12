Xiaomi Redmi 9T: особенности бюджетного смартфона

В линейке бюджетных, но качественных смартфонов особое место занимает модель Редми 9Т от Xiaomi. Можно перечислить ключевые ее особенности, привлекающие покупателей:

оригинальный дизайн;

качественный и большой экран;

хорошая камера;

мощный аккумулятор;

модуль NFC;

продолжительная автономная работа.

Смартфон представляет собой недорогое мобильное устройство, которое несмотря на доступную стоимость, имеет отличные внутренние характеристики.

Функциональные возможности корпуса

Устройство имеет пластиковый корпус, исключением является только передняя панель. Задняя часть имеет матовую поверхность, что предотвращает появление на ней отпечатков пальцев.

На задней панели этой модели расположен блок камеры в виде прямоугольника. Он включает в себя 4 датчика и LED-вспышку. На боковой грани смартфона находится кнопка регулировки громкости и чувствительный датчик, реагирующий на отпечатки пальцев (он срабатывает даже при касании влажными пальцами).

Слева на Redmi 9T есть разъем для двух сим-карт, а также карты памяти MicroSD. В нижней части устройства расположен порт Type-C, разъемы для подключения наушников, микрофон (работает с применением технологии шумоподавления).

Производительность и характеристики дисплея

У Xiaomi Redmi 9T большой дисплей (диагональ составляет 6,53 дюйма, экран занимает больше 83% площади передней панели устройства) с высоким разрешением изображения. Вверху посредине находится фронтальная камера (8Мп).

Частота обновлений экрана этой модели – 60 Гц (показатель вполне достаточный для ежедневного использования). Экран поддерживает несколько режимов работы: для чтения, ночной, предусматривающий настройку цветовой гаммы и т.д.

Смартфон оснащен встроенным процессором Qualcomm Snapdragon 662. Модель предусматривает возможность установки различных игр (для этого есть графический чип Adreno 610). Длительное использование смартфона не приводит к его перегреву. Дополнительный плюс – работа в режиме низкого энергопотребления.

Xiaomi Redmi 9T можно купить в двух конфигурациях. При необходимости предусмотрена возможность использования дополнительной карты памяти (максимальная вместительность до 512 Гб). Функции операционной системы выполняет Android 10 (в качестве базы используется оболочка MIUI 12).

Модель поддерживает Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 и 4G. Важная особенность – многофункциональный модуль NFC.