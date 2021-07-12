Как проверить теплый пол мультиметром

При правильном монтаже качественно изготовленные нагревательные элементы десятилетиями будут верой и правдой служить своим владельцам. Ведь реальный срок службы компонентов обогрева гораздо дольше гарантии, которую дают производители теплых полов. Например, на нагревательный кабель, как правило, предоставляются гарантийные обязательства на период от 20 до 25 лет. Но сегодня в странах Европы до сих пор можно встретить находящиеся в полностью работоспособном состоянии кабельные секции, установленные в 70-х и даже 60-х годах 20-го века. Несложно подсчитать, что таким системам уже более полувека, а то и все 60 лет.

Но недаром все производители отмечают важность квалифицированного монтажа и проверки работоспособности нагревательного элемента как до, так и после установки системы. Ведь, как говорится, и на старуху бывает проруха. Кроме того нередко кабель, мат или инфракрасную пленку повреждают при транспортировке или укладке. И если вовремя не обнаружить неисправность, например, греющего кабеля, то после обустройства над ним слоя цементно-песчаной или бетонной стяжки исправить ситуацию будет попросту невозможно. У каждого монтажника, да и в арсенале любого домохозяйства, просто обязан присутствовать такой прибор, как мультиметр. Именно с его помощью можно быстро и удобно проверить работоспособность нагревательных элементов системы электрического теплого пола.

Мультиметр — полезный электроизмерительный прибор

В народе мультиметр чаще называют тестером или авометром. Однако, если вспомнить историю, то поначалу такие приборы были лишь аналоговыми. Когда же появились первые цифровые устройства, то за ними закрепилось новое наименование — «мультиметр». Хотя суть от этого не меняется: что цифровой, что аналоговый аппарат прекрасно справляются с измерением нужных физических величин — напряжения сети, силы тока, сопротивления. Поэтому мультиметр — это объединенные в одном корпусе по принципу «три в одном»:

вольтметр;

амперметр;

омметр.

Выпускают такие приборы различной формы, они отличаются спектром решаемых задач и функционалом. Например, существуют устройства, выполненные в форм-факторе токоизмерительных клещей. Для проведения базовых измерений и проверки работоспособности электрооборудования производят компактные мобильные мультиметры. А чтобы досконально разобраться в причинах неисправности, стоит запастись аппаратом повышенной сложности, который предназначен для стационарного использования.

Доверяй, но проверяй — как использовать мультиметр на практике

Проверку следует осуществлять дважды. Сначала необходимо убедиться в работоспособности нагревательного элемента перед началом монтажных работ. Нужно измерить его сопротивление и подтвердить отсутствие повреждений изоляционного слоя. Вот какие манипуляции придется провести:

Перевести прибор в режим омметра. Выставить максимальное значение сопротивления 2000 Ом. Если аппарат подключен правильно, то при замыкании щупов дисплей покажет нулевое значение. Далее нужно измерить сопротивление нагревательного элемента. Например, у кабеля значение этого параметра определяют между токопроводящими питающими жилами. Теперь необходимо сравнить результат измерения с указанными в паспорте данными. Отклонения не должны превышать 10% в сторону увеличения и 5% в направлении уменьшения, иначе нагревательный элемент неисправен. Затем следует проверить целостность изоляции, переведя прибор в режим измерения максимального сопротивления.

После монтажа важно повторить измерение сопротивления нагревательного элемента. Нужно провести его, пока не высохла клеевая смесь или стяжка. Если показатель соответствует паспортным данным, то можно начать подключение питания и терморегулятора.