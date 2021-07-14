Как выбрать стулья для любого интерьера

Лучше выбрать стул, который сделает отдых комфортным и будет иметь стильный дизайн от известных мастеров. Он не только украсит интерьер, но и придаст комнате роскошный вид. Изучить каталог кресел и стульев современного образца от Fusion Style можно по ссылке: https://www.fusion-style.ua/stuliya/.

Выбор места для размещения стульев

Привычный всем предмет интерьера может найти себя в любой комнате. Классическим ареалом обитания стула становятся столовая и кухня. Он также будет играть одну из ключевых ролей при обустройстве гостиной, холла, спальни, детской и прихожей.

При выборе места внимание уделяется дизайну модели и некоторым моментам:

для крупных помещений лучшими станут массивные деревянные изделия;

если стул подбирается в кухню, учитывайте размер и внешний вид стола;

в небольшом зале лучше заменить громоздкие кресла и диваны на несколько мягких стульчиков, экономя полезную площадь;

следите, чтобы все предметы интерьера подходили друг другу по оттенку.

Количество стульев может не равняться числу людей, проживающих в доме. Все зависит от метражности. Учитывайте, чтобы комната не была слишком перегружена мебелью, во всем должен быть вкус.

Как определиться с дизайном

Стилей, в которых производят современные стулья, существует множество. В большинстве случаев они перекликаются с элементами общего дизайна.

Рассматривая готовые варианты, можно определить три главных направления:

варианты в стилистике модерна, пользующиеся большой популярностью, мебель привлекает нестандартными ножками и необычной формой сидения и спинки, в палитре чаще фигурирует «металлик»;

бизнес (city-стиль) – необычное смешение классики и готики, изделия обычно создаются в темном, практичном цвете и отличаются обилием металлических элементов: ножек, подлокотников, спинок;

изысканный рококо – такие варианты с мягкими сидениями выглядят по-королевски шикарно и красиво, дизайнеры в основном предпочитают пастельные оттенки в фактуре, помогающие придать стилю романтичность и легкость.

Всегда можно заказать индивидуальное исполнение этого предмета интерьера. С учетом своего вкуса и стилистики квартиры.

Выбор цвета и материала

Это один из главных критериев правильного подбора мебели для собственного интерьера. Даже незначительное изменение цветовой палитры в обивке способно полностью поменять восприятие от помещения, визуально расширить гостиную, сделать столовую уютнее, а кухне подарить теплое очарование комфорта.

Что следует знать при выборе цветового исполнения:

светлые оттенки (голубой, розовый, белый) действуют успокаивающе, расслабляя окружающих и настраивая их на размеренный лад;

если вы являетесь поклонником яркого колорита, при выборе стульев помните о правиле «сочетания трех цветов», можно смело экспериментировать, но старайтесь не перебарщивать с цветовой палитрой, иначе мебель будет выглядеть слишком аляписто;

разбавляйте имеющийся колорит интерьера грамотно, подключая в коллекцию подходящие по тону оттенки в обивке.

Важной частью дизайнерского плана становится и материал изготовления стульев. Большой популярностью пользуются модели с деревянными ножками и сидениями. Дерево славится уникальными свойствами, в зависимости от вида древесины, можно подбирать предметы мебели любой формы и цветовой гаммы – от бежевого до насыщенно алого. Деревянные стулья отличаются практичностью и удобством.

Не менее популярными являются и облегченные по весу пластиковые варианты. Такие модификации отличаются оригинальностью, возможностью создания из них различных по виду моделей, подходящие практически к любому стилю. Современные дизайнеры оснащают пластиковые модели и дополнительными возможностями, повышая их функциональность.

Но на пике популярности находятся дизайнерские модели, созданные по индивидуальным проектам. Стулья, произведенные под заказ, превращаются в центральную изюминку всего интерьера. Их изготавливают металлическими, деревянными, используют ротанг и лозу.