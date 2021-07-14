Оригинал или подделка, как купить мужской шипровый парфюм

Это напрямую касается и мужских композиций с шипровым запахом, которые подделываются не реже представителей других парфюмерных семейств.

Как же не ошибиться с выбором и не стать заложниками обмана и негативных эмоций? Следуйте пяти важным советам, описанным ниже, и ваши покупки всегда будут удачными:

1. Безупречная упаковка аромата: слюда должна быть ровно запаяна в местах стыков (а не склеена!), плотно прилегать к коробке, не топорщиться и не идти волнами;

2. Идеальная форма флакона: стекло не может содержать воздушных пузырьков, а сама емкость - вмятин, царапин и каких-либо неровностей, нарушающих ее геометрию;

3. Совпадение серийного номера (батч-кода) на коробке и флаконе: отсутствие такового или несовпадение номеров недопустимо;

4. Симметричные и ровные надписи на флаконе и упаковке: легко стирающиеся ногтем надписи, расположенные вкривь и вкось красноречиво свидетельствуют о том, что перед вами - подделка;

5. Прозрачный пульверизатор, подогнанный под размер флакона: если перед вами - непрозрачная трубочка, стелющаяся по дну флакона, то это еще один признак фальсификата!

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Ароматное семейство "Шипровые" родилось в начале двадцатого века, и начало ему положил легендарный парфюмер Франсуа Коти, выпустивший в 1917-м году одеколон Francois Coty Chypre. Букет парфюма оказался настолько нов и необычен, что моментально был выделен в отдельный класс. Свое название он получил от острова Кипр, так как главный компонент любого шипра - дубовый мох - выращивался и собирался именно там. В настоящее время аристократические, объемные, глубокие, плотные и волнующие композиции с запахом шипра, тонко передающие атмосферу леса и его чудесной фауны, можно встретить, практически, у каждого бренда, и с легкостью подобрать свое ароматное "я".

По материалам: edp.ua