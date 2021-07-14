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Оригинал или подделка, как купить мужской шипровый парфюм

14.07.2021 / 10:04
Оригинал или подделка, как купить мужской шипровый парфюм
Покупка элитной, нишевой и винтажной парфюмерии всегда связана с определенными рисками стать обладателем довольно искусной или совсем дешевой подделки, а не мечты, взлелеянной днями и ночами и даже годами.

Это напрямую касается и мужских композиций с шипровым запахом, которые подделываются не реже представителей других парфюмерных семейств.

Как же не ошибиться с выбором и не стать заложниками обмана и негативных эмоций? Следуйте пяти важным советам, описанным ниже, и ваши покупки всегда будут удачными:

  • 1. Безупречная упаковка аромата: слюда должна быть ровно запаяна в местах стыков (а не склеена!), плотно прилегать к коробке, не топорщиться и не идти волнами;
  • 2. Идеальная форма флакона: стекло не может содержать воздушных пузырьков, а сама емкость - вмятин, царапин и каких-либо неровностей, нарушающих ее геометрию;
  • 3. Совпадение серийного номера (батч-кода) на коробке и флаконе: отсутствие такового или несовпадение номеров недопустимо;
  • 4. Симметричные и ровные надписи на флаконе и упаковке: легко стирающиеся ногтем надписи, расположенные вкривь и вкось красноречиво свидетельствуют о том, что перед вами - подделка;
  • 5. Прозрачный пульверизатор, подогнанный под размер флакона: если перед вами - непрозрачная трубочка, стелющаяся по дну флакона, то это еще один признак фальсификата!

Ищете, где купить мужские шипровые ароматы со 100% гарантией оригинальности? В интернет-магазине EDP вы найдете самые популярные шипры по выгодной цене, с быстрой и удобной доставкой в Киеве и других городах (вся Украина). Creed Cypres Musc, Antonio Puig Agua Brava, Aramis Devin, Guerlain Coriolan, Carven Le Vetiver, Bond No.9 H.O.T. Always, Lancome Balafre, Ralph Lauren Chaps Musk, Yves Saint Laurent Kouros Eau de Toilette Tonique - эти и многие другие шедевры, пользующиеся наибольшей популярностью у представителей мужского пола, можно двадцать четыре часа в сутки, в режиме онлайн, приобрести на сайте компании Eau De Parfum www.EDP.ua, высшее качество гарантировано поставщиками.

Ароматное семейство "Шипровые" родилось в начале двадцатого века, и начало ему положил легендарный парфюмер Франсуа Коти, выпустивший в 1917-м году одеколон Francois Coty Chypre. Букет парфюма оказался настолько нов и необычен, что моментально был выделен в отдельный класс. Свое название он получил от острова Кипр, так как главный компонент любого шипра - дубовый мох - выращивался и собирался именно там. В настоящее время аристократические, объемные, глубокие, плотные и волнующие композиции с запахом шипра, тонко передающие атмосферу леса и его чудесной фауны, можно встретить, практически, у каждого бренда, и с легкостью подобрать свое ароматное "я".

По материалам: edp.ua

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