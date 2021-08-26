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В партии "Слуга народа" назвали предательством сложение Котляром полномочий секретаря горсовета Кривого Рога

26.08.2021 / 11:46
В политической партии "Слуга народа" считают предательством сложение Александром Котляром полномочий секретаря городского совета Кривого Рога, в связи с чем он не смог быть избран временно исполняющим обязанности городского головы.

"Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством. Это решение не обсуждался ни с депутатской фракцией политической партии "Слуга народа" в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организации партии. Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, изменив принципы нашей политической силы и президента Украины Владимира Зеленского. Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок", - говорится в заявлении Криворожской городской организации политической партии "Слуга народа", опубликованной в Facebook.

В политсиле отметили, что фракция "Слуги народа" покинула сессионный зал, поскольку не видела смысла "наблюдать за политическим фарсом, устроенным негласной "коалицией" партий "Европейская солидарность", "ОПЗЖ" и "Блок Вилкула".

"Обвинение сына погибшего Константина Павлова в адрес председателя фракции партии "Слуги народа" и других депутатов в очередной раз доказывают, что оппоненты не пренебрегают любыми циничными манипуляциями. Юрий Константинович, мы поражены, что вы, еще не оправившись от трагической потери отца, приняли участие в этом показательном спектакле. Вы с трибуны призвали депутатов не спекулировать на смерти отца - мы также советуем вам не делать этого", - подытожили в партии.

Ранее в среду бывший городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул был избран временно исполняющим обязанности мэра Кривого Рога.

По данным СМИ, Вилкула, депутата от партии "Украинская перспектива", во время заседания сессии горсовета выбрали путем тайного голосования. Депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, и ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности секретаря горсовета.

До назначения ЦИК нового избирательного процесса в Кривом Роге обязанности мэра будет исполнять Вилкул.

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога скорее всего состоятся 27 марта следующего года, прогнозирует заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Источник

мэр, Кривой Рог
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