Десятки тысяч верующих УПЦ крестными ходами прибыли в Почаевскую лавру

В Свято-Успенскую Почаевскую лавру прибыли многотысячные крестные ходы верующих Украинской Православной Церкви из разных уголков Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, за неделю десятки тысяч верующих УПЦ на пути в Почаевскую лавру преодолели 250 километров.

«Пройти пешком более 200 км полевыми пыльными дорогами за несколько дней, а ночью спать где придется - это очень тяжело для молодого и здорового человека. А мы видим в Крестном ходе не только молодых, но и старших по возрасту, много маленьких детей и даже младенцев. Так некоторые заботятся о своем спасении и спасении своих детей, хотят, чтобы благодать Божия обильно почивала на них. Это все по вере и упованию на милость Божию. В наше тревожное время этот духовный труд крайне необходим. Хрестоходцы, можно сказать, вымаливают милость Божью себе, людям, нашей стране. И хочется пожелать им и в дальнейшем крепости духа, помощи Божией, чтобы их вера еще больше выросла и окрепла, а нам, видя их ревность, чтобы тоже укрепиться в славе Божьей и спасении своих бессмертных душ», - отметил наместник Почаевской лавры митрополит Владимир.

Владыка рассказал, что в этом году количество участников молитвенного хода из Каменец-Подольского выросла вдвое по сравнению с 2019 годом - с 20 тыс до более чем 40 тыс учасников.

Наместник Почаевской лавры подчеркнул, что участие в крестном ходе символизирует и то, как верующий человек преодолевает трудности в своей жизни ради спасения и Царства Небесного.

«Крестный ход - это духовный и физический труд, который совершается смирением и молитвой, постом и сугубым покаянием. Крестный ход - это соборная покаянная молитва о помиловании, которая имеет особую благодатную силу и низводить милость Божию и благодать Господню. Крестный ход - это образ видимого пути христиан узким и тернистым путем, ведущим к тихой пристани Царства Небесного», - подчеркнул наместник Почаевской лавры.

Крестные ходы прибыли из Каменец-Подольского, Браилова, а также из Хмельницкого, Шепетовки, Славуты и других городов.

Традиционный крестный ход верующих УПЦ в Почаевскую лавру проходит ежегодно и был основан в 1832 году.