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Тело мэра Кривого Рога Павлова было найдено на веранде его дома, начато уголовное производство - Нацполиция

16.08.2021 / 16:23
В Национальной полиции Украины подтверждают информацию о гибели мэра Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардепа, члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Павлова и сообщают об открытии уголовного производства.

"Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы. Начато уголовное производство", - сообщается на странице Нацполиции в Facebook 15 августа.

В сообщении уточняется, что уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По данным ведомства, соответствующее сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. "По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома. На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства", - говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся руководитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.

Как сообщалось, ранее об убийстве Павлова сообщил народный депутат и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, а также генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский.

СМИ сообщили, что Павлов, по предварительным данным, совершил самоубийство в собственном доме в с.Вольное Криворожского района Днепропетровской области, а рядом с его телом найдено ружье. На публикуемых в соцсетях снимках с места происшествия видно, что погибший лежит на пороге своего частного дома при открытых дверях.

Рабинович заявил, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова. По словам Марчевского, Павлов найден с огнестельным ранением в голову.

Источник

мэр, Кривой Рог
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