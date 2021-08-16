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В Одесской области горсовет перестал принимать граждан без прививки от COVID

16.08.2021 / 15:52
В Одесской области жителей Балтской объединенной территориальной громады не принимают в административных зданиях, если у них нет прививки против коронавируса или справки о выздоровлении от COVID-19.

Об этом сообщает "Думская"

По информации одесского издания, с 1 августа непривитых балтян и жителей сел, входящих в ОТГ, перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов.

Граждане жалуются, что без документа от семейного врача о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией, невозможно получить даже справку о составе семьи.

Ограничения были введены протоколом заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло 6 июля. При этом соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета или его исполкома нет.

Комиссии по ТЭБ и ЧС при советах разных уровней являются совещательными органами, их протокольные решения не являются нормативно-правовыми актами.

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коронавирус, Одесский горсовет
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