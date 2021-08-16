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В двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина

16.08.2021 / 14:49
В двух областях Украины эпидемиологические показатели не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина.

В этих регионах наблюдается рост динамики госпитализации пациентов с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Показатели динамики уровня госпитализации больных с коронавирусом не соответствуют норме в Полтавской и Ровенской областях.

Полтавская область - показатель составляет 58,8%.

Ровенская область - показатель составляет 56,7%.

Другие показатели этих областей в норме. По состоянию на сегодня Полтавская и Ровенская области, как и другие украинские регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, где действует минимальное количество ограничений карантина.

Источник

коронавирус, карантин
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