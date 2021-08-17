Полиция изучает записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога

"Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения. … Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", - сказал Щадило на брифинге 16 августа.

Как отмечают правоохранители, на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Щадило напомнил, что правоохранители рассматривают три версии произошедшего - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

"Не исключается и версия доведения до самоубийства, любая версия будет проверяться", - добавил он.

Как сообщалось, об убийстве Павлова сообщил народный депутат и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, а также генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский.

СМИ сообщили, что Павлов, по предварительным данным, совершил самоубийство в собственном доме в с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, а рядом с его телом найдено ружье. На публикуемых в соцсетях снимках с места происшествия видно, что погибший лежит на пороге своего частного дома при открытых дверях.

Национальная полиция Украины отрыла уголовное производство по факту гибели Павлова. В полиции подтвердили информацию о его смерти.

Источник