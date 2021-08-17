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В УПЦ 3 новых митрополита и 4 архиепископа

17.08.2021 / 10:50
В УПЦ 3 новых митрополита и 4 архиепископа
Источник: Центр информации УПЦ
В Украинской Православной Церкви три новых митрополита и четыре архиепископа

В Украинской Православной Церкви три новых митрополита и четыре архиепископа.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня, в день 7-летия со дня интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов, на торжествах в Киево-Печерской лавре трое архиереев возведены в сан митрополитов.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью в сан митрополита по благословению Предстоятеля возведены архиепископы: Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим (Зализницкий), Роменский и Бурынский Иосиф (Масленников), Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).

Также в УПЦ четыре новых архиепископа.

В сан архиепископа возведены епископы: викарий Киевской епархии Иванковский Кассиан (Шостак), викарий Полтавской епархии Новосанжарский Вениамин (Погребной), викарий Одесской епархии епископ Болградский Сергий (Михайленко), викарий Черкасской епархии епископ Золотоношский Иоанн (Вахнюк).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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