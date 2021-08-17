В “Слуге народа” назвали ориентировочную дату выборов мэра Кривого Рога

Об этом заявила Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По процедуре в октябре это (провести выборы – ред.) уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс, в частности формирование комиссий, стартует уже в конце августа.

Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура - решение городского совета Кривого Рога, который отсылает соответственно пакет документов в профильный комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады.

Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы, – это конец марта следующего года – 27 марта".

Кравчук напомнила, что согласно Избирательному кодексу очередные и внеочередные выборы проходят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Напомним: мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.

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