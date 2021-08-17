Митрополит Антоний считает что те, кто пытается уничтожить УПЦ – работают против Украины

Даже после поражения Петра Порошенко на выборах процессы борьбы против УПЦ продолжают существовать.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Отметив, что УПЦ – это единственная сила, реально объединяющая Украину, владыка Антоний заявил, что Церковь может предложить опору для удержания государства от развала вследствие различных внутренних противоречий и конфликтов.

«Учитывая это, можно прийти к однозначному выводу – те силы, которые работают над уничтожением канонической Церкви, работают против интересов Украины и ее будущего», – подчеркнул архиерей.

Он с сожалением констатировал, что даже после поражения Петра Порошенко на выборах «соответствующие процессы продолжают существовать, хотя они и потеряли свою интенсивность».

Митрополит Антоний рассказал, что до сих пор остается актуальной проблема незаконной перерегистрации уставов общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Эти незаконные действия обычно осуществляются без ведома верующих УПЦ, и именно такой подход используется для легализации рейдерских захватов храмов УПЦ.

«Последний пример – 8 июля 2021 года председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко подписал распоряжение № 406, которым провел перерегистрацию в пользу ПЦУ Николаевской общины села Борочиче, храм которой был отобран раскольниками в 2019 году», – сообщил архиерей.

Также управделами УПЦ привел примеры и новых попыток рейдерских атак представителей ПЦУ на храмы УПЦ. В частности, 18 июля 2021 года в селе Вербовец Винницкой области активисты пытались захватить Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.

«Во время совершения преступления сторонники ПЦУ избили верующих УПЦ, а также совершили нападение на священника. При этом шокирует то, что нападавшие не только имели с собой заточенную арматуру, но и открыто угрожали, что «будут резать как свиней» прихожан нашей Церкви», – напомнил он.

Митрополит Антоний отметил, что «причиной новой волны агрессии стала именно неправомерная перерегистрация устава прихода УПЦ чиновником Винницкой областной государственной администрации, который утвердил документы собрания сельской, а не религиозной общины (как того требует закон)».