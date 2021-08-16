Медведчук мешает Зеленскому окончательно разворовать страну, передав ее во внешнее управление, – европейские СМИ

Об этом пишет испанское интернет-издание Nuevo Рeriodico, ссылаясь на народного депутата Украины от ОПЗЖ Анатолия Бурмича.

В частности в публикации отмечается, что нардеп выступил с заявлением о том, что Владимир Зеленский имеет отношение к "плану по уничтожению Украины".

"Этот план предполагает превращение Украины в колонию, ссору украинцев с соседями, разрушение экономики, "забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное – уничтожить Украину как страну", – считает Бурмич. По его словам, реализация этого плана началась с кампании по дискредитации Виктора Медведчука, который выступал против данного проекта", – пишет Nuevo Рeriodico.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".