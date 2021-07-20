Анатолий Бурмич: Ни одно обвинение против Медведчука не является допустимым и не может быть учтено при вынесении решения судом

Такое мнение выразил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич в эфире телеканала «Первый независимый».

«Вы знаете, я присутствовал на всех судебных заседаниях, и то, которое продлевали, было в Печерском суде, знаменитый судья Вовк продлевал это. Я хочу подчеркнуть еще раз, что следователи ни одного нового факта не принесли. Более того, наши адвокаты все эти так называемые факты полностью разбили и доказали, что они являются недопустимыми к суду и не являются фактами, понимаете? Поэтому когда сейчас пошли адвокаты и Виктор Владимирович в апелляцию, мы не представляли, чем будут аргументировать судьи, чтобы продлевать все-таки его домашний арест или вообще какое-либо разбирательство», ‒ отметил нардеп от ОПЗЖ.

Также Бурмич подчеркнул, что прокуратура изначально предоставляла суду фальшивые доказательства вины Виктора Медведчука, однако суд не знает, что делать в условиях, когда даже в отношении судей Верховного Суда, признавших действия украинского Президента Зеленского незаконными, возбуждают уголовное дело.

«Я говорю с точки зрения все-таки права, что там нет ни одного… Я же говорю, что даже если в первый раз там на суд приносили эти фейковые доказательства, то сейчас уже адвокаты их все разбили. Каким путем? Они во всех наших экспертных инстанциях, такие как КНИСЭ и другие, Харьковский институт экспертиз, все разбили, доказали, что это не доказательства, понимаете? Ничего нового. И конечно же, сегодня судьи не знали, что им делать, тем более, в условиях, когда идет давление на суд. Вы знаете, что даже против судей Верховного Суда, которые признали указ Президента по Тупицкому незаконным, возбудили уголовное дело. Это прецедент, которого, наверное, нет в мире», ‒ добавил Анатолий Бурмич.

Напомним, Киевский апелляционный суд перенес на 30 июля 2021 года рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда города Киева, который продлил домашний арест председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктору Медведчуку.