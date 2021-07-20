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Население Украины будет концентрироваться в Киеве: социолог оценила последствия

20.07.2021 / 17:59
Украинское население концентрируется в Киеве. Если город не только административные функции выполняет, но и действительно является центром, то это общая практика.

Об этом сообщила в интервью для РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, в развитых странах этот процент меньше, а в бедных странах до 40% населения может жить в столицах, ничего страшного в этом нет.

На вопрос о том, ждет ли это украинцев в обозримом будущем, она ответила: "Это однозначно нас ждет".

Социолог рассказала, чтобы сельские территории не обезлюдели, нужны дороги.

"И я хочу сказать, что за последние несколько лет качество дорог очень улучшилось. Если будут дороги, человек будет жить в деревне и ездить на работу в соседний город, дети будут учиться в этом селе или в соседнем более крупном поселении. Все услуги - бытовые , административные, образовательные, медицинские - будут доступны", - рассказала она.

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население, Либанова
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